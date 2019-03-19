Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı; 'Fenomen olmak için yaptım' dedi

BURSA'da hareket halindeki motosikletin üzerinde rubik küp çözen ve bu anları kaydettiği kamera görüntüsünü sosyal meyda hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü Hürkan K., gözaltına alındı. İfadesinde "Fenomen olmak için yaptım''...

Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı; 'Fenomen olmak için yaptım' dedi
BURSA'da hareket halindeki motosikletin üzerinde rubik küp çözen ve bu anları kaydettiği kamera görüntüsünü sosyal meyda hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü Hürkan K., gözaltına alındı. İfadesinde "Fenomen olmak için yaptım'' diyen Hürkan K.'nin ehliyetine el konuldu ve 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosikleti sürücüsü, hızla yol alırken önce ön konsolo yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından da 2 eliyle rubik küpü çözdü. Yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam eden ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kamerayla da kaydetti. Kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ve büyük tepki toplayan sürücünün Hürkan K. olduğu tespit edildi. Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürkan K.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hürkan K.'nin ehliyetine el konuldu. Ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan motosiklet sürücüsüne 3 bin 600 TL para cezası kesildi.
Hürkan K. ise ifadesine ''Yaptığım işin yasak olduğunu bilmiyordum. Trafiği tehlikeye soktuğumu da düşünmüyorum. Zaten hızlı değildim, fenomen olmak için yaptım'' dedi. Motosiklet sürücüsü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328