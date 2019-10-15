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Motosiklette 4'ü çocuk 6 kişi
KARABÜK'te, motosiklette 4'ü çocuk 6 kişinin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı. Karabük- Safranbolu çevre yolunda dün gece 4'ü çocuk 6 kişinin aynı motosiklette yolculuk yaptığı görüldü. Çocuklardan ikisinin sürücünün...
GÜVENLİK 15.10.2019, 12:13
KARABÜK'te, motosiklette 4'ü çocuk 6 kişinin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı.
Karabük- Safranbolu çevre yolunda dün gece 4'ü çocuk 6 kişinin aynı motosiklette yolculuk yaptığı görüldü. Çocuklardan ikisinin sürücünün önünde, diğer ikisinin de koltuktaki eşi ile aralarında olduğu görülürken, diğer sürücüler duruma şaşırdı. Bulak Kavşağı’nda kırmızı ışıkta beklerken cep telefonuyla görüntülenen ailenin yolculuğu, gecenin karanlığında Safranbolu yönüne doğru devam etti.
Karabük- Safranbolu çevre yolunda dün gece 4'ü çocuk 6 kişinin aynı motosiklette yolculuk yaptığı görüldü. Çocuklardan ikisinin sürücünün önünde, diğer ikisinin de koltuktaki eşi ile aralarında olduğu görülürken, diğer sürücüler duruma şaşırdı. Bulak Kavşağı’nda kırmızı ışıkta beklerken cep telefonuyla görüntülenen ailenin yolculuğu, gecenin karanlığında Safranbolu yönüne doğru devam etti.
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