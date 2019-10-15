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Motosikletli uyuşturucu kuryesi tutuklandı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde motosikletle uyuşturucu kuryeliği yapan U.P. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edremit...
GÜVENLİK 15.10.2019, 17:46
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde motosikletle uyuşturucu kuryeliği yapan U.P. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri, Edremit Kışlalar Caddesi üzerinde ihbar üzerine uyuşturucu taşıdığı tespit edilen U.P.'nin (26) kullandığı motosikleti durdurdu. Polislerce motosiklette yapılan aramada 55 gram esrar, satışa hazır 12 fişek esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan U.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.P çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri, Edremit Kışlalar Caddesi üzerinde ihbar üzerine uyuşturucu taşıdığı tespit edilen U.P.'nin (26) kullandığı motosikleti durdurdu. Polislerce motosiklette yapılan aramada 55 gram esrar, satışa hazır 12 fişek esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan U.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.P çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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