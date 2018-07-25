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Motosikletli kazada öldü

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), )- İZMİR'in Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan motosiklet sürücüsü Hüseyin Refik Şen (63), otomobilin çarpması sonucu öldü. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Bergama- Kınık Karayolu'nun 12'nci...

Motosikletli kazada öldü

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), )- İZMİR'in Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan motosiklet sürücüsü Hüseyin Refik Şen (63), otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Bergama- Kınık Karayolu'nun 12'nci kilometresi Dündarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan kasksız sürücü Hüseyin Refik Şen'in kullandığı 35 VUJ 59 plakalı motosiklete, Bergama yönünden Manisa'nın Soma ilçesi yönüne giden Murat Bilgi yönetimindeki 35 VTE 64 plakalı otomobil çarptı. Motosikletten fırlayan Şen, başını asfalta vurdu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Hüseyin Refik Şen'i kalp mesajı yaparak hayata döndürdü. Sağlık ekipleri Şen'i ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Şen, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Otomobil sürücüsü Murat Bilgi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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