Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...

Motosikletli gençlerin öldüğü kazada sanık TIR sürücüsü beraat etti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, motosikletli Yunus Emre Karan (23) ve arkadaşı Abidin Gül'ün (22) ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından hakkında  2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan TIR sürücüsü Adnan...

Motosikletli gençlerin öldüğü kazada sanık TIR sürücüsü beraat etti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, motosikletli Yunus Emre Karan (23) ve arkadaşı Abidin Gül'ün (22) ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından hakkında  2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan TIR sürücüsü Adnan D., beraat etti.
Kaza 26 Kasım 2017 günü Yenişehir ilçesinde TEM yolunun üniversite bağlantısı yakınlarında meydana geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gül, motosikletleri ile dolaşmaya çıktı. Ancak tali yoldan çıkan Adnan D.'nin kullandığı TIR'a çarptılar. Kazada Karan ile Gül hayatlarını kaybetti.TIR sürücüsü Adnan D. hakkında Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın bugün görülen karar duruşmasına, ölen gençlerin yakınları aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmaya kazanın ardından tutuklanan daha sonraki süreçte ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakılan tutuksuz sanık Adnan D. ise gelmedi.
Duruşma savcısı, mütaalasında ölen 2 arkadaşın saatte 200 kilometre hızla seyir ettiklerini bu nedenle tam kusurla olduklarını, TIR sürücüsü Adnan D.'nin kusuru bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti. Abidin Gül'ün babası ve Karan Ailesi'nin avukatı ise mütaalayı kabul etmediklerini bildirerek, Adnan D.'nin cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, TIR sürücüsü Adnan D.'yi 'suçta taksirinin bulunmadığı' gerekçesiyle beraat ettirdi.


FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328