Motosikletler karşılıklı çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, iki motosikletin karşılıklı çarpıştığı kazada İsa Şahin öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Söke- Milas Karayolu Yenidoğan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Hakan Pehlivan yönetimindeki 09 JS 198 plakalı motosikletle, Yenidoğan Kavşağı'nda, Hikmet Gülsoy'un kullandığı 09 JS 860 plakalı motosiklet karşılıklı çarpıştı. Sürücü Hakan Pehlivan ve aynı motosiklette bulunan İsa Şahin ile diğer motosikletin sürücüsü Hikmet Gülsoy kazada yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.