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Motosikletle tehlikeli yolculuk
ANTALYA'da, motosikletin önünü kaldırıp, tek teker üzerinde, ayakta giden 2 genç, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Muratpaşa...
GÜVENLİK 01.10.2019, 10:38
ANTALYA'da, motosikletin önünü kaldırıp, tek teker üzerinde, ayakta giden 2 genç, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde 2 genç, seyir halindeyken plakasız motosikletin önünü kaldırıp, tek teker üzerinde, bir süre ayakta gitti. Gençlerin yaptığı hareketler ve araçlar arasındaki yolculuğu, görenleri şaşırttı. Hem kendi canlarını hiçe sayıp hem de trafiği tehlikeye düşüren gençlerin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülendiklerini fark eden ikili, motosikletle hızla uzaklaşarak, gözden kayboldu.
Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde 2 genç, seyir halindeyken plakasız motosikletin önünü kaldırıp, tek teker üzerinde, bir süre ayakta gitti. Gençlerin yaptığı hareketler ve araçlar arasındaki yolculuğu, görenleri şaşırttı. Hem kendi canlarını hiçe sayıp hem de trafiği tehlikeye düşüren gençlerin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülendiklerini fark eden ikili, motosikletle hızla uzaklaşarak, gözden kayboldu.
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