Motosikletle otomobile çarpan liseli Melih öldü

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kullandığı motosikletle otomobile arkadan çarparak ağır yaralanan Melih Istıl (17), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 75. Yıl Caddesi 1 Nolu Giriş'te meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Melih Istıl, 07 BIJ 08 plakalı motosikletle seyir halindeyken, 07 BAM 40 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Melih Istıl, çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Istıl'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 kız kardeşi bulunan ve boş zamanlarında ailesine ait elektronik üzerine ticaret yapan işyerinde çalışan Melih Istıl'ın cenazesini almaya gelen yakınları gözyaşı döktü. Istıl'ın motosiklet tutkunu olduğu belirtildi.



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