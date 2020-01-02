Motosikletle kaza yapan Sefa öldü, arkadaşı ağır yaralı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Pantır (15) öldü, aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Kızılkaya ağır yaralandı.Kaza, saat 01.00 sıralarında Akseki ilçe merkezinde meydana geldi. Sefa Pantır ve arkadaşı Mustafa Kızılkaya'nın bulunduğu motosiklet, aynı yönde seyreden D.T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra mezarlığın bahçe duvarına çarparak durdu.Kazada Sefa Pantır ve Mustafa Kızılkaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, Sefa Pantır kurtarılamadı. Mustafa Kızılkaya'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sırasında Sefa Pantır ve Mustafa Kızılkaya'nın başında kask olup olmadığı tespit edilemezken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.