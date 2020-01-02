Son Dakika
Motosikletle kaza yapan Sefa öldü, arkadaşı ağır yaralı
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Pantır (15) öldü, aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Kızılkaya ağır yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Akseki ilçe merkezinde meydana geldi. Sefa Pantır...
GÜVENLİK 02.01.2020, 12:20
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Pantır (15) öldü, aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Kızılkaya ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Akseki ilçe merkezinde meydana geldi. Sefa Pantır ve arkadaşı Mustafa Kızılkaya'nın bulunduğu motosiklet, aynı yönde seyreden D.T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra mezarlığın bahçe duvarına çarparak durdu.
Kazada Sefa Pantır ve Mustafa Kızılkaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, Sefa Pantır kurtarılamadı. Mustafa Kızılkaya'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sırasında Sefa Pantır ve Mustafa Kızılkaya'nın başında kask olup olmadığı tespit edilemezken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Akseki ilçe merkezinde meydana geldi. Sefa Pantır ve arkadaşı Mustafa Kızılkaya'nın bulunduğu motosiklet, aynı yönde seyreden D.T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra mezarlığın bahçe duvarına çarparak durdu.
Kazada Sefa Pantır ve Mustafa Kızılkaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, Sefa Pantır kurtarılamadı. Mustafa Kızılkaya'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sırasında Sefa Pantır ve Mustafa Kızılkaya'nın başında kask olup olmadığı tespit edilemezken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
7°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:13
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10