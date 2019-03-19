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Motosikletle kanala düşen sürücü öldü

ADANA'da, motosikletle sulama kanalına düşen Müslüm Buzkiz (52) yaşamını yitirdi. Olay, Yüreğir ilçesi Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Buzkiz, bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet ve...

Motosikletle kanala düşen sürücü öldü
ADANA'da, motosikletle sulama kanalına düşen Müslüm Buzkiz (52) yaşamını yitirdi.
Olay, Yüreğir ilçesi Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Buzkiz, bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet ve sürücü, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören çevredekiler kurtarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cankur ekibi, sulama kanalından Buzkiz'i çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Müslüm Buzkiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Buzkiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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