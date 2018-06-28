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Motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 ağır yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 15.45 sıralarında, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Alaşehir yönünden Kula yönüne giden Mehmet...

Motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 ağır yaralı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.45 sıralarında, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Alaşehir yönünden Kula yönüne giden Mehmet Özkaya (30) yönetimindeki 45 SA 2256 plakalı motosikletle, karşı yönden gelen ve sol tarafındaki bir kuruyemiş fabrikasına girmek isteyen Mazlum Aydemir yönetimindeki 45 K 0631 plakalı kamyonet karşılıklı çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü Özkaya ile arkasındaki sürücü gibi kasksız olan Sergen Akkaş (26) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralılar Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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