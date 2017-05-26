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Motosikletle gezintiye çıkan ortaokul öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'nde, TIR'a çarpan motosikletteki ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Berkay Gezen öldü, aynı yaştaki sınıf arkadaşı İrfan Çatak ise ağır yaralandı. Kaza,...

Motosikletle gezintiye çıkan ortaokul öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'nde, TIR'a çarpan motosikletteki ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Berkay Gezen öldü, aynı yaştaki sınıf arkadaşı İrfan Çatak ise ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarından Yenice-Balya karayolunda meydana geldi. Yeşilyurt Ortaokul'u 8'inci sınıf öğrencisi Berkay Gezen, okul çıkışı kendilerine ait motosikleti alıp sınıf arkadaşı İrfan Çatak ile gezintiye çıktı. Berkay Gezen yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelip sola dönüş yapan Yenice Şoförler Odası Başkanı Memduh Acar yönetimindeki 17 YA 633 plakalı TIR'ın 17 YB 263 plakalı dorsesine çarptı. Kazada, Gezen ve Çatak yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Berkay Gezen yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Çatak'ın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Memduh Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemlece tutuklandı. 

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