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Motosikletle ayıya çarpan çift yaralandı
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, Tenzile (56) ve Muzaffer Tekinoğlu (57) çiftinin bulunduğu motosiklet, yola çıkan ayıya çarptı. Kazanın ardından ayı ortadan kaybolurken, yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün gece Ovacık...
GÜVENLİK 23.08.2019, 10:38
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, Tenzile (56) ve Muzaffer Tekinoğlu (57) çiftinin bulunduğu motosiklet, yola çıkan ayıya çarptı. Kazanın ardından ayı ortadan kaybolurken, yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün gece Ovacık ilçesinde meydana geldi. Tekinoğlu çifti motosikletle köyleri Tatuşağı'na gittikleri sırada ormanlık alandan kaçan ayı önlerine çıktı. Karayolunda önüne çıkan ayıya motosikletiyle çarpan Muzaffer ve eşi Tenzile Tekinoğlu, yaralandı. Kazadan sonra ayı, olay yerinden kaçarken, yaralı çift sağlık ekiplerini aradı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan çift ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tenzile Tekinoğlu taburcu olurken, Muzaffer Tekinoğlu'nun ise tedavisi sürüyor. Kazada, motosikletin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Kaza, dün gece Ovacık ilçesinde meydana geldi. Tekinoğlu çifti motosikletle köyleri Tatuşağı'na gittikleri sırada ormanlık alandan kaçan ayı önlerine çıktı. Karayolunda önüne çıkan ayıya motosikletiyle çarpan Muzaffer ve eşi Tenzile Tekinoğlu, yaralandı. Kazadan sonra ayı, olay yerinden kaçarken, yaralı çift sağlık ekiplerini aradı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan çift ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tenzile Tekinoğlu taburcu olurken, Muzaffer Tekinoğlu'nun ise tedavisi sürüyor. Kazada, motosikletin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
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