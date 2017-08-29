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Motosikletiyle mağazaya girdi, kırılan camlar boğazını kesti

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, arkadaşı ile gezmeye çıkan Hasan Çokkaçan, kontrolünü yitirdiği motosikleti ile yol kenarındaki halı mağazasının camına çarptı. Hasan Çokkaçan, kırılan camların boğazını kesmesi sonucu...

Motosikletiyle mağazaya girdi, kırılan camlar boğazını kesti

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, arkadaşı ile gezmeye çıkan Hasan Çokkaçan, kontrolünü yitirdiği motosikleti ile yol kenarındaki halı mağazasının camına çarptı. Hasan Çokkaçan, kırılan camların boğazını kesmesi sonucu öldü, arkadaşı ise, yaralandı.
Kaza, saat 03.15 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Cansu Toksöz'ü 41 BU 175 plakalı motosikletine alan Hasan Çokkaçan, caddelerde gezmeye çıktı. Çokkaçan, kontrolünü yitirdiği motosikleti ile kaldırımdaki metal dubayı devirdikten sonra halı mağazasının camına çarptı. Kırılan camlar kask takmayan Hasan Çokkaçan'ın yüz ve boynunu keserken, kask takan Cansu Toksöz ise, hafif yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan Hasan Çokkaçan'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çokkaçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Cansu Toksöz aynı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayı duyan yakınları hastaneye akın ederken, bir yakını Hasan Çokkaçan'na ait kolyeyi göğsüne basarak ağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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