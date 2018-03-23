Motosikletiyle kaza yapan liseli genç öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iddiaya göre, jandarmayı görünce paniğe kapılıp kasksız kullandığı plakasız motosikletiyle girdiği tarla yolunda kaza yapan lise öğrencisi Mehmet Özkan (17), yaşamını yitirdi.

Irlıganlı Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında devriye görevi yapan jandarma ekibini fark eden Irlıganlı Lisesi öğrencisi Mehmet Özkan, paniğe kapılıp, kasksız kullandığı plakasız motosikleti ile tarla yoluna girdi. Daha önce de 2 kez plakasız motosikletiyle hız yaparken yakalanıp, sadece uyarıldığı öne sürülen Özkan, tarlaya yoluna girerek izini kaybettirdi. Bu olaydan yarım saat sonra, 112 Acil Servis'e tarla yolunda motosiklet kazası ihbarı geldi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Özkan'ı yaralı halde buldu. İlk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Özkan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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