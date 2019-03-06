Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

Motosikletiyle kaza yapan banka çalışanı öldü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Saraç (35), yaşamını yitirdi. Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, özel bankada çalışan Murat Saraç'ın...

Motosikletiyle kaza yapan banka çalışanı öldü
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Saraç (35), yaşamını yitirdi.
Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, özel bankada çalışan Murat Saraç'ın kullandığı 07 ACD 815 plakalı motosikletle Ayfer K.'nın (52) kullandığı 07 D 8719 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletten yere düşen Murat Saraç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Saraç'a müdahale ederek Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Murat Saraç hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında Murat Saraç'ın başında kask olmadığı kaydedildi.
Murat Saraç'ın cenazesi hastanenin morguna konuldu. Diğer yandan otomobil sürücüsü Ayfer K. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328