Motosikletiyle kaza yapan banka çalışanı öldü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Saraç (35), yaşamını yitirdi.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, özel bankada çalışan Murat Saraç'ın kullandığı 07 ACD 815 plakalı motosikletle Ayfer K.'nın (52) kullandığı 07 D 8719 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletten yere düşen Murat Saraç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Saraç'a müdahale ederek Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Murat Saraç hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında Murat Saraç'ın başında kask olmadığı kaydedildi.

Murat Saraç'ın cenazesi hastanenin morguna konuldu. Diğer yandan otomobil sürücüsü Ayfer K. gözaltına alındı.



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