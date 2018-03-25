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Motosikletinin üzerinde vurularak öldürüldü

ADANA'da Yakup Batan (30), motosikletiyle seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu hayatını kaybetti. 

Motosikletinin üzerinde vurularak öldürüldü

ADANA'da Yakup Batan (30), motosikletiyle seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu hayatını kaybetti. 

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halindeki Yakup Batan, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu motosikletinden düşen Batan, ağır yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Kanlar içinde yığılan Batan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Batan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Kimliği belirsiz katil zanlısını yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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