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Motosikletin çarptığı yaya öldü, 2 yaralı
ELAZIĞ'da motosikletin çarptığı Fevzi Süslü hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan 2 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. B.K. yönetimindeki 23 LN 060 plakalı motosiklet,...
GÜVENLİK 02.09.2019, 21:49
ELAZIĞ'da motosikletin çarptığı Fevzi Süslü hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. B.K. yönetimindeki 23 LN 060 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Süslü'ye çarptı. Kazada Süslü ile motosiklette yere savrulan sürücü B.K. ve arkasında oturan T.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Süslü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.
Kaza, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. B.K. yönetimindeki 23 LN 060 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Süslü'ye çarptı. Kazada Süslü ile motosiklette yere savrulan sürücü B.K. ve arkasında oturan T.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Süslü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.
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