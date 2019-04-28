Motosikletin çarptığı genç kız, ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Adana Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İfagat Nur Parlak’a, Celal P. yönetimindeki 42 ACU 649 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Parlak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı Parlak’ı Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 36 TL ceza kesilen sürücü Celal P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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