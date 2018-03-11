Motosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () – ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde şehir içi yolcu midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Görkem Şen (17) yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralandı.

kaza gece yarası Manavgat’ın Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi ile 5546 Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Nebi Ataş’ın kullandığı 07 J 2099 plakalı şehir içi yolcu midibüsüyle sürücü belgesi olmayan Görkem Şen’in kullandığı 07 LGS 03 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan kasksız sürücü Görkem Şen ile arkadaşı Ahmet Ertuğ Durmuş (19) düşerek savruldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibiyle itfaiye sevk edildi. Kazada Görkem Şen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Ertuğ Durmuş ise ambulansla hastaneye götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Görkem Şen’in cenazesi morga konuldu. Midibüs şoförü Nebi Ataş, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anında midibüste yolcu olarak bulunan Eren Gemici, liseler bölgesinden yokuş aşağı indiklerini sırada motosikletin sağ taraftan geldiğini belirterek, “Motosiklette 2 kişilerdi. Kask filan, ekipman hiçbir şey yoktu. Hızlı geliyorlardı. Bizim şoför de sanırım tam yavaşlamadı, vurunca durdu. Hemen indik, baktık. Çocuğun biri zaten motosiklete ayakları sıkışmış. Sağlık ekipleriyle birlikte motosikleti kaldırdık. Bilinçlerini açık tutmak için konuştum ama birinin ağzından kan gelmeye başladı, teni beyazladı, sorularımıza cevap vermiyordu” dedi.

‘KİMSE BANA YARDIM ETMEDİ’

Kazayı duyarak olay yerine gelen annesi ve kız kardeşi ise Görkem Şen’in cansız bedenini yerde görünce polise, yüzünü görmek için yalvardı. Eşiyle ayrı olduğu belirtilen anne, bir taraftan ağlarken, diğer taraftan oğlunun babasına tepki gösterdi. Oğlunun ölümünden arkadaşlarını da sorumlu tutan anne, ağlayıp kızına seslenerek, “Çek gönder şu fotoğrafı, sahip çıkmadı çocuğuna ş…siz, o…ç… baban. ‘Çocuğum uyuşturucu kullanıyor’ dedim, ‘Gel yardım et bana’ dedim, lanet olasının adamı gelmedi. ‘Bana yardım edin’ dedim, ‘çocuğum böyle böyle’ dedim. Kimse bana yardım etmedi” diye feryat etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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