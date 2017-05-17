Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN'de, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 51 yaşındaki Mehmet Çavuş öldü. Kazada motosiklet sürücüsü Muhittin Aktepe de yaralandı.Kaza, merkez Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Muhittin Aktepe yönetimindeki 33 DOL 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çavuş'a çarptı. Kazada, Mehmet Çavuş yaşamını yitirdi, sürücü Aktepe ise ağır yaralandı. Aktepe, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mehmet Çavuş'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çavuş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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