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Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen...
GÜVENLİK 23.09.2019, 12:30
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile 2 yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kaza, dün akşam Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile 2 yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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