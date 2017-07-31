Motosiklet yaya çarptı: 2 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosikletin çarptığı Dudu Sarı (65) ile sürücü Atilla Özkaya (17) yaralandı.Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Tabduk Emre Caddesi'ndeki Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojmanları önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Dudu Sarı'ya Atilla Özkaya'nın kullandığı 45 RA 6140 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilip, sürüklendi. Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Özkaya, yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde 112 Acil Servis ekibi tarafından yapıldı. Her iki yaralı Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Dudu Sarı, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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