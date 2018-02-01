Motosiklet yangınına olay yerinden geçen AFAD ekibi müdahale etti

ÇANAKKALE'de seyir halindeyken elektrikli motosikleti yanan Necdet ve Gülser Çakır çiftinin imdadına, o sırada yoldan geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yanan 3 tekerlekli elektrikli motosiklet söndürüldü.AFAD Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz, 6 Şubat 2017 tarihinde Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, Ezine ilçesine bağlı Belen ve Köseler köyünde depremden evleri zarar gören afetzedeler ile konutları hakkında toplantı yapmak için yola çıktı. Öğle saatlerinde Ezine ilçesi ile Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü karayolunun 12'nci kilometresinde seyir halinde olan AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz ile ekibi, yolda Necdet Çakır'ın kullandığı 17 GA 596 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletin yandığını gördü.AFAD arama ve kurtarma ekibi, hemen yanlarında hazır bulunan yangın söndürücü tüp ile yanan elektrikli motosikleti söndürdü. Bu sırada olay yerinde bulunan AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz da aracından inerek, inceleme yaptı ve Çakır çiftini sakinleştirdi.AFAD İl Müdürü Yılmaz, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna ile görüşerek, Necdet Çakır ve Gülser Çakır çiftini Ezine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine yönlendirdi.

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