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Motosiklet tutkunları cenaze yolunda büyük tehlike atlattı

İZMİR Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler'in cenazesinin toprağa verildiği Urla ilçesi Zeytinalanı Mezarlığı'na motosikletleriyle konvoy halinde giden Anatolian Soldiers Motosiklet Kulübü'nün 30 üyesinin büyük bir kaza atlattığı...

Motosiklet tutkunları cenaze yolunda büyük tehlike atlattı
İZMİR Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler'in cenazesinin toprağa verildiği Urla ilçesi Zeytinalanı Mezarlığı'na motosikletleriyle konvoy halinde giden Anatolian Soldiers Motosiklet Kulübü'nün 30 üyesinin büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Kask kamerasına yansıyan kazada, hatalı sollama yapan TIR'ın çekicisinin motosikletli grubu geçtikten hemen sonra kontrolden çıkıp bariyerlere çarptığı, motosikletlilerin kazaya karışmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler için dün Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Anatolian Soldiers Motosiklet Kulübü'nün İzmir ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden 30 üyesi de motosikletleriyle katıldı. Kılınan namazın ardından konvoy oluşturan motosiklet tutkunları, Özsüvariler'in cenazesinin toprağa verileceği Urla ilçesindeki Zeytinalanı Mezarlığı'na gitmek üzere yola çıktı.
Motosiklet tutkunları, İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe Kavşağı'na yaklaştığında, büyük bir tehlike atlattı. Motosikletli grubu hatalı şekilde sollayan bir TIR'ın çekicisi kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Arkadan gelen motosikletli grup, fren yaparak son anda kaza yapan TIR'a ve birbirlerine çarpmaktan kurtuldu. O anlar motosiklet tutkunlarından birinin kask kamerasına yansıdı. Kaza yapan TIR çekicisinde hasar oluşurken, şoförü kazayı yara almadan atlattı.

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