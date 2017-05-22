Motosiklet TIR'a çarptı: 1 ölü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR’in Menderes İlçesi'nde, kavşakta, dönüş yapmak isteyen TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü 44 yaşındaki Özgür Hacısüleyman, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün akşam saatlerinde İzmir-Aydın karayolu Kısıkköy Kavşağı’nda meydana geldi. Gaziemir'den Torbalı yönüne giden Özgür Hacısüleyman yönetimindeki 35 FL 432 plakalı motosiklet, aynı yöne giden ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Şükrü S. yönetimindeki 35 DZ 462 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hacısüleyman ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gaziemir Devlet Hastanesi'ne kaldıran Özgür Hacısüleyman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hacısüleyman'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Şükrü S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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