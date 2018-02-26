Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet ve kamyonet kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında, F.D. (43) yönetimindeki 52 AD 844 plakalı kamyonet, Işgın Aksoy'un (68) kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada Işgın Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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