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Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli hareketleri cep telefonu ile görüntülendi. İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte tehlikeli hareketleri diğer araç...
GÜVENLİK 12.12.2019, 11:12
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli hareketleri cep telefonu ile görüntülendi.
İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte tehlikeli hareketleri diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü.
İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte tehlikeli hareketleri diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü.
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