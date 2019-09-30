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Motosiklet sürücüsü park halindeki araca böyle çarptı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Osmaniye Mahallesi Şebboy...
GÜVENLİK 30.09.2019, 17:16
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü İskender Tercan Can (18), yönetimindeki 16 KNJ 24 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken iddiaya göre, aniden manevra yaparak önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet yol kenarında park halinde olan 16 P 6182 plakalı minibüse çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansta görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Emniyet ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.
Kaza, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü İskender Tercan Can (18), yönetimindeki 16 KNJ 24 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken iddiaya göre, aniden manevra yaparak önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet yol kenarında park halinde olan 16 P 6182 plakalı minibüse çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansta görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Emniyet ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.
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