Motosiklet sürücüsü kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı motosikletin ticari araçla çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 7 günün ardından vefat eden Samet Durmuş (16), gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölen genç için İnegöl'deki Kırcalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Samet Durmuş'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Mahmudiye Mezarlığında toprağa verildi.



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()



