Motosiklet sürücüsü kazada öldü

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, hafif ticari araçla karşılıklı çarpışan motosikletin sürücüsü 23 yaşındaki Musa Çoban öldü.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Balcılar Mahallesi'ndeki Balcılar Mevkisi'nde meydana geldi. Beçin Mahallesi'nden Çamovalı Mahallesi yönüne giden Kutlayan Demir yönetimindeki 48 TZ 961 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Musa Çoban yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Motosikletten fırlayan ve kask takmadığı belirlenen Musa Çoban, ağır yaralandı. Yaralıların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Özel İzan Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan Musa Çoban müdahalelere rağmenyaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çoban'ın sosyal medya hesabından, üzerinde 'Sebebimsin' yazılı plakasız motosikletiyle çekilen fotoğrafını paylaşması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

