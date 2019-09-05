Motosiklet sürücüsü, çaldığı bisikleti götürürken görüntülendi

ADANA'da çaldığı bisikleti, kullandığı motosikletin yanında tek eliyle sürerek götüren Vedat Y. (42) tutuklandı.Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yaşayan S.Y., evinin önündeki bisikletinin çalındığını fark edince polisi aradı. Adrese gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, görüntülerden bisikleti, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Vedat Y.'nin çaldığını gördü. Yine görüntülerden şüphelinin bisikleti, kullandığı motosikletin yanında tek eliyle sürerek götürdüğü belirlendi.Polis, Vedat Y.'nin Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde pazarcı Bircan K.'ye ait park halindeki minibüsten içinde 6 bin 415 lira bulunan çantayı çaldığını da tespit etti.Kısa sürede yakalanan Vedat Y. sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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