Motosiklet, sinyalizasyon direğine çarpıp devrilen minibüse çarptı: 2 yaralı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada yoldan geçen motosiklet de minibüse çarptı. Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden İzzet Dulan yönetimindeki 61 AY 382 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjde bulunan sinyalizasyon direğine çarptı. Sinyalizasyon direği devrilirken, minibüs de karşı şeride geçerek yan yattı. Bu sırada Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden Serdar Pervanlar yönetimindeki motosiklet de, devrilen minibüse çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Dulan ile başında kask bulunduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Pervanlar yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüler İzzet Dulan ve Serdar Pervanlar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Araçlarla devrilen sinyalizasyon direği vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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