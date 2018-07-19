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Motosiklet, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kırmızı ışıkta duran Sevil Ortaylı (62) yönetimindeki otomobile, arkasından gelen Taner Bacak (44) yönetimindeki motosiklet çarptı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Dilek Bacak (41) hayatını kaybetti....

Motosiklet, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kırmızı ışıkta duran Sevil Ortaylı (62) yönetimindeki otomobile, arkasından gelen Taner Bacak (44) yönetimindeki motosiklet çarptı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Dilek Bacak (41) hayatını kaybetti. Sürücü Taner Bacak ise yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir ile Çanakkale’yi birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Sarımsaklı sapağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran ünlü Tarihçi-Yazar Profesör İlber Ortaylı’nın kardeşi Enver Ortaylı’nın eşi olduğu öğrenilen Sevil Ortaylı yönetimindeki 54 YP 565 plakalı otomobile, Taner Bacak yönetimindeki 10 YG 763 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Taner Bacak ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Dilek Bacak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki çocuk annesi Dilek Bacak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Taner Bacak’ın hastanede tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Sevil Ortaylı ise, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Hastaneye gelen Bacak ailesinin yakınları, Dilek Bacak’ın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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