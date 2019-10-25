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Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü (2)
CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI Kastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bahadır Karacan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tosya Müftülüğü Namazgâh kısmına getirildi. Başka bir camide görev...
GÜVENLİK 25.10.2019, 17:10 25.10.2019, 17:22
CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
Kastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bahadır Karacan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tosya Müftülüğü Namazgâh kısmına getirildi. Başka bir camide görev yapan İmam baba Halim Karacan, oğlu Bahadır'ın ikindi namazı sonrası cenaze namazını kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Bahadır Karacan, Tosya Asri Mezarlığı’nda defnedildi.
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