Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Motosiklet kazasında iki arkadaştan biri öldü, diğeri yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'da, kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki kasksız iki arkadaştan biri öldü, diğeri ise yaralandı.  Efeler ilçesindeki bir mezbahada çalışan Neşet Ertuğ (22), mesai arkadaşı İbrahim Bayram'ı (26) da...

Motosiklet kazasında iki arkadaştan biri öldü, diğeri yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'da, kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki kasksız iki arkadaştan biri öldü, diğeri ise yaralandı. 
Efeler ilçesindeki bir mezbahada çalışan Neşet Ertuğ (22), mesai arkadaşı İbrahim Bayram'ı (26) da yanına alarak plakasız motosikletiyle Acarlar Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere bugün saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Aydın-Muğla karayolu Hayvan Pazarı Kavşağı'na geldiklerinde Ertuğ, motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet, savrularak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin kasksız olan sürücüsü Ertuğ ve arkasındaki arkadaşı İbrahim Bayram yaralandı. İki arkadaş, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki arkadaştan evli ve 2 çocuk babası Bayram, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325