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Motosiklet kazasında can verdiler

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kaldırıma çarpıp devrilen motosikletteki kasksız 2 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dün saat 23.30 sıralarında 40 yaşındaki Adnan Balcı, kullandığı 09 CBG 17 plakalı motosikletin hakimiyetini, İsabeyli...

Motosiklet kazasında can verdiler
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kaldırıma çarpıp devrilen motosikletteki kasksız 2 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Dün saat 23.30 sıralarında 40 yaşındaki Adnan Balcı, kullandığı 09 CBG 17 plakalı motosikletin hakimiyetini, İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, savrulup kaldırıma çarparak devrildi. Kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Balcı ile arkasındaki 24 yaşındaki emlakçı Uğur Sakarya başlarını kaldırıma çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Balcı ve Sakarya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler cesetleri Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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