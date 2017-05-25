Motosiklet kazasında can verdiler

Dün saat 23.30 sıralarında 40 yaşındaki Adnan Balcı, kullandığı 09 CBG 17 plakalı motosikletin hakimiyetini, İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, savrulup kaldırıma çarparak devrildi. Kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Balcı ile arkasındaki 24 yaşındaki emlakçı Uğur Sakarya başlarını kaldırıma çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Balcı ve Sakarya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler cesetleri Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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