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Motosiklet kazasında baba öldü, kızı ağır yaralandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletteki Ramazan Karaoğlu (43) yaşamını yitirirken, kızı Elif (14) ise ağır yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı...

Motosiklet kazasında baba öldü, kızı ağır yaralandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletteki Ramazan Karaoğlu (43) yaşamını yitirirken, kızı Elif (14) ise ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Kökez Mahallesi cuma pazarı mevkisinde meydana geldi. Yücel Yanal'ın kullandığı 07 ACK 710 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle Ramazan Karaoğlu yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ramazan Karaoğlu ve arkasındaki kızı Elif yola savruldu. Baba- kızın kaskları bulunmazken, Ramazan Karaoğlu, başına aldığı darbe nedeniyle yaşamını yitirdi. Elif Karaoğlu ise ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Elif Karaoğlu'nu ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karaoğlu, buradan, tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Karaoğlu'nun cansız bedeni ise Serik Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Karaoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderilecek.
Ramazan Karaoğlu'nun, geçen ay çalışmak için Bursa'dan Serik'e geldiği, kızının da geçen çarşamba günü simitçide çalışmaya başladığı, kazanın ise ikili işten eve dönerken, meydana geldiği öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Yücel Yanal, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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