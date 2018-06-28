Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

Motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosiklet ile karşı yönden gelen ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Kula-Alaşehir Karayolu...

Motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosiklet ile karşı yönden gelen ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kula-Alaşehir Karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden Mehmet Özkaya yönetimindeki 45 SA 2256 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mazlum Aydemir yönetimindeki 45 K 0631 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Özkaya (30) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sergen Akkaş (26), ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet Özkaya, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralı Akkaş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325