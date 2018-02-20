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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), ()- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, farları yanmayan bir motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesi...

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), ()- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, farları yanmayan bir motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi eski hastane yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Ekrem Öner (47) idaresindeki 16 HZ 188 plakalı otomobil, eski hastane yakınlarındaki kavşakta farları yanmadığı öğrenilen ve plakasının da sahte olduğu iddia edilen Abdullah H. (18) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah H ile arkasında oturan Faysal H. (18) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen 2 genç tedaviye alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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