Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Hırsızlık, geçen Perşembe gecesi Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın önüne park edilen 02 FK 752 plakalı motosiklet çalındı. Şikayet üzerine sevk edilen polisler çevrede bulunan güvenlik kamerası incelemesinin ardından kimliğini belirlediği şüpheli Halil İbrahim K.'yı, kent merkezinde motosiklet üzerinde yakalandı. Motosiklet muhafaza altına alınırken şüpheli Halil İbrahim K. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
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