Motosiklet hırsızlarını ikinci kez durdurdu, silahlı saldırıya uğradı

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de geçen ay motosiklet çalmalarını engellediği hırsızları ikinci kez durduran İdris Patlı, aynı hırsızların silahlı saldırısına uğradı. İdris Patlı'nın yara almadan kurtulduğu saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Geçtiğimiz ay park halindeki bir motosikletin çalınmasını engelleyen İdris Patlı, pazar alışverişinden dönerken aynı hırsızların etrafta dolandığını fark etti. İdris Patlı yolu üzerinde park halinde gördüğü motosikletin sahibini bularak, hırsızlık konusunda uyarıda bulundu. Patlı, iş yerine yaklaştığı sırada kasklı iki motosiklet hırsızının kendisine doğru geldiğini gördü. Ellerindeki bir cismi İdris Patlı'ya atan motosikletli hırsızlar daha sonra kaçtı. Elindeki eşyaları iş yerine bıraktıktan sonra cuma namazına gitmek için hazırlık yapan Patlı, motosikletli hırsızları görünce eline bir keski alarak sokağa çıktı. İdris Patlı, motosikletli iki kişinin üzerine doğru yürürken, silahlı saldırıya uğradı. Hırsızlık yapmalarını ikinci kez engelleyen adama tabancayla iki kez ateş eden motosikletli hırsızlar, olay yerinden süratli bir şekilde kaçtı. İdris Patlı, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından polis merkezine giden İdris Patlı, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığını ikinci kez engelleyen, bu nedenle silahlı saldırıya uğrayan İdris Patlı, olayı şu şekilde anlattı:

"Pazardan dönüyordum. Sokağın orada, daha önce gördüğüm bu motorcuları yine gördüm. İki kişilerdi. Baktım orada yeni bir motor gördüm. Bu motoru çalmak için dolandıklarını tahmin ettim. Motorun başında bekledim, sahibini aramak istedim. Tekrar geldiler yine motor için, beni orada görünce direkt geçtiler. Daha sonra ben motorun sahibine, 'motorunuzu alın gidin yoksa gidecek' dedim. Motorcular 3'üncü sefer gelince boşa düştüler. Sokakta yürürken tam karşımdan gelen motorcular ellerindeki cismi bana fırlattılar, geçtiler. Ben de iş yerime geldim. Eşyalarımı bıraktım. Abdest aldım, namaza gidecektim. Baktım motorun sesi geliyor, ben de boş durmadım elime keski aldım. Dışarı fırladım, baktım bunlarla karşılaştım. Bunların üzerine yürüdüm, bunlar da çektiler bana iki tane sıktılar. Adamlar tam terörist. Rabbim esirgedi beni" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

İdris Patlı'nın uğradığı silahlı saldırı bir iş yeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, İdris Patlı'nın iş yerinden çıkma anı ve motosikletlilerin sokak başında beliriyor. Motosikletli iki kişi, adamın üzerine doğru hareket ediyor. Patlı, elindeki keskiyi atmak isterken, motosikletli saldırganlar tabancayla iki el ateş ederek olay yerinden kaçıyor.

(FOTOĞRAF)

