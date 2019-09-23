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Motosiklet hırsızları kamerada

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun ilçesinde, park halindeki elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şehit Pamir Caddesi üzerindeki ara sokakta park edilen elektrikli motosiklet çalındı....

GÜVENLİK 23.09.2019, 10:17
Motosiklet hırsızları kamerada

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun ilçesinde, park halindeki elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Şehit Pamir Caddesi üzerindeki ara sokakta park edilen elektrikli motosiklet çalındı. Sahibinin şikayeti üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikletin çalındığı ana ait görüntülere ulaştı. Görüntülerden 2 kişi oldukları tespit edilen hırsızlık şüphelileri aranıyor.

 

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