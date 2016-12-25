Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, Behlül Kara'nın, apartmanın bahçesinde park ettiği motosikletini çalan 2 kişi, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Polis, iki şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak ve motosikleti bulmak için çalışma başlattı.Geçen salı günü saat 18.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi 254/10 Sokak'taki Vatan Apartmanı'nın bahçesine giren 19-20 yaşlarında iki kişi, motosiklet ve bisiklet park yerine doğru ilerledi. Bir süre burada vakit geçirip, binaya girip çıkan kimse olup olmadığını kontrol eden iki genç, ardından, apartman yöneticisi 35 yaşındaki Behlül Kara'nın 35 E 2569 plakalı, Kanuni marka, 100 CC'lik kırmızı renkli motosikletini, bir dakika gibi kısa bir sürede zincir kilidini açarak çaldı. İki hırsız çaldıkları motosikleti iterek apartman bahçesinden yola çıkardıktan sonra gözden kayboldu.Eve geldiğinde motosikletin park yerinde olmadığını gören Behlül Kara, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, çalındığını anladı. Polise başvurup, şikayetçi olan Kara, kamera kayıtlarını da polise verdi. Apartmanın bahçesine giren iki gencin park demirine zincir kilitle bağlı olan motosikleti kısa sürede çaldıklarının anlaşıldığını belirten Kara, en kısa sürede yakalanmalarını istedi.

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