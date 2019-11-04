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Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı
BURSA'da, işçilerin de bulunduğu sırada oto elektrik dükkanına giren hırsız, işyeri sahibine ait motosikleti alıp, kaçtı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan hırsızı arıyor. Olay cumartesi günü...
GÜVENLİK 04.11.2019, 14:23
BURSA'da, işçilerin de bulunduğu sırada oto elektrik dükkanına giren hırsız, işyeri sahibine ait motosikleti alıp, kaçtı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan hırsızı arıyor.
Olay cumartesi günü saat 11.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki oto elektrik dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Muzaffer Şakir ve işçilerin çalıştığı sırada içeriye giren kimliği belirsiz kişi, 16 SIM 56 plakalı motosikleti çalıştırıp hızla ayrıldı. Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını fark eden işyeri sahibi Muzaffer Şakir, güvenlik kamerasına baktığında bir kişinin, çalıştırdığı motosikletiyle kaçtığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliği belirsiz hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay cumartesi günü saat 11.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki oto elektrik dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Muzaffer Şakir ve işçilerin çalıştığı sırada içeriye giren kimliği belirsiz kişi, 16 SIM 56 plakalı motosikleti çalıştırıp hızla ayrıldı. Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını fark eden işyeri sahibi Muzaffer Şakir, güvenlik kamerasına baktığında bir kişinin, çalıştırdığı motosikletiyle kaçtığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliği belirsiz hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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