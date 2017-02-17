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Motosiklet gaspçısı yakalandı

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, iddiaya göre durdurduğu motosikletlinin üstünü arayıp bir şey bulamayan şüpheli, bu kez de sürücüyü tehdit ederek zorla motosikletini aldı. Kaçan şüpheli polis tarafından...

Motosiklet gaspçısı yakalandı

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, iddiaya göre durdurduğu motosikletlinin üstünü arayıp bir şey bulamayan şüpheli, bu kez de sürücüyü tehdit ederek zorla motosikletini aldı. Kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. tutuklandı.
Olay, Eşrefpaşa Semti'nde geçen pazartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle ilerleyen K.D.'yi durduran bir kişi, üst araması yaptı ancak bir şey bulamadı. Daha sonra, K.D.'ye hakaret eden şüpheli zorla motosikletini alarak bölgeden uzaklaştı. K.D.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı A.Ş.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlının kimliğinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen polis A.Ş.'yi yakaladı. Motosiklet ise terk edilmiş olarak bulunup parmak izi çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., tutuklandı.

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