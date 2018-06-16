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Motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN/MURATI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, telefon hattı direğine çarpan motosikletli Hasan Gökçe yaşamını yitirirken, arkasında oturan Okan Sert ise yaralandı.  Kaza,...

Motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN/MURATI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, telefon hattı direğine çarpan motosikletli Hasan Gökçe yaşamını yitirirken, arkasında oturan Okan Sert ise yaralandı. 
Kaza, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Gökçe'nin kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki telefon hattı direğine çarptı. Kazada kaskı bulunmayan sürücü Hasan Gökçe, yaşamını yitirirken, arkasında oturan kasksız Okan Sert ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Okan Sert'i ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cumhuriyet savcısın ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Gökçe'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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