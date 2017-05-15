Motosiklet devrildi, sürücü ölümden döndü

Mustafa ULUSOY/ İSKİLİP (Çorum), () - ÇORUM'un İskilip İlçesi'nde, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un İskilip İlçesi'nde meydana gelen kazada, Yusuf Civelek yönetimindeki 19 BC 616 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Motosikletin sürücüsü, yaklaşık 5 metre sürüklendi. Karşıdan gelen TIR'ın sürücüsünün fark etmesiyle Civelek, TIR altında kalmaktan kurtuldu. TIR sürücüsü 112'yi arayarak sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Civelek, ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.
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Mustafa ULUSOY/ İSKİLİP (Çorum), () - ÇORUM'un İskilip İlçesi'nde, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.