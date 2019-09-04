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Motosiklet devrildi; kasksız sürücü öldü

AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Önder Bozgoz (21), yaşamını yitirdi.  Kaza, saat 15.00 sıralarında, Eskil ilçesi Esmekya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Önder Bozgoz yönetimindeki plakasız...

GÜVENLİK 04.09.2019, 16:31
Motosiklet devrildi; kasksız sürücü öldü
AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Önder Bozgoz (21), yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Eskil ilçesi Esmekya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Önder Bozgoz yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Tarlada çalışırken kazayı gören çiftçi, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, başında kask bulunmayan sürücü Bozgoz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Önder Bozgoz'un cansız bedeni, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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