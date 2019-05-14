Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Motosiklet devrildi: Kasksız sürücü öldü, arkadaşı yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen motosikletten düşen sürücü Muzaffer Çalı (28) hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Gönel (32) yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akhisar ilçe merkezinden...

Motosiklet devrildi: Kasksız sürücü öldü, arkadaşı yaralı
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen motosikletten düşen sürücü Muzaffer Çalı (28) hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Gönel (32) yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akhisar ilçe merkezinden Çamönü Mahallesi yönüne gelen tescil belgesi olmayan motosikletin sürücüsü Muzaffer Çalı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çalı ile kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Mehmet Gönel, devrilen motosikletten betoz zemine düştü. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tekel bayisi olan Muzaffer Çalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mehmet Gönel ise ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gönel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328